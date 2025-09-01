< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v eurozóne i v celej EÚ v júli klesla
Eurostat odhaduje, že v júli 2025 bolo v EÚ nezamestnaných 13,025 milióna osôb, z toho 10,805 milióna v eurozóne.
Autor TASR
Luxemburg 1. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v júli 2025 mierne znížila. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v pondelok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat. Podľa jeho predbežných údajov sa miera nezamestnanosti v euroregióne po úprave o sezónne vplyvy v júli 2025 znížila na 6,2 % zo 6,3 % v júni 2025. Bola tiež nižšia než 6,4 % v júli 2024. Miera nezamestnanosti v EÚ klesla v júli 2025 na 5,9 % zo 6 % v júni 2025 aj v júli 2024.
Eurostat odhaduje, že v júli 2025 bolo v EÚ nezamestnaných 13,025 milióna osôb, z toho 10,805 milióna v eurozóne. V porovnaní s júnom 2025 sa počet ľudí bez práce v EÚ znížil o 165.000 a v eurozóne o 170.000 osôb. Medziročne počet nezamestnaných v júli 2025 klesol v EÚ o 105.000 a v eurozóne o 161.000.
Údaje Eurostatu ďalej ukázali, že v júli 2025 bolo v EÚ nezamestnaných 2,801 milióna mladých ľudí vo veku do 25 rokov, z toho 2,227 milióna v eurozóne. Miera nezamestnanosti mladých ľudí v júli 2025 klesla v EÚ na 14,4 % zo 14,8 % v júni 2025. V eurozóne sa znížila na 13,9 % z júnových 14,3 %. V medzimesačnom porovnaní sa počet mladých ľudí bez práce v júli 2025 znížil v EÚ o 81.000 a v eurozóne o 64.000. Medziročne klesol o 189.000 v celej Únii a o 155.000 v regióne, ktorý zaviedol euro.
V júli 2025 sa miera nezamestnanosti žien v EÚ znížila na 6 % zo 6,1 % v predchádzajúcom mesiaci, miera nezamestnanosti mužov zostala stabilná na úrovni 5,8 %. V eurozóne klesla miera nezamestnanosti žien na 6,4 % z júnových 6,5 %. Aj miera nezamestnanosti mužov sa v júli znížila na 6,1 % zo 6,2 % v júni 2025.
