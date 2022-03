Nezamestnanosť v eurozóne klesla začiatkom roka pod 7 %

Luxemburg 3. marca (TASR) - Nezamestnanosť v eurozóne začiatkom tohto roka nečakane klesla pod 7 %. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Analytici pritom počítali so zotrvaním miery nezamestnanosti na 7-percentnej úrovni.



Ako Eurostat informoval, miera nezamestnanosti po úprave o sezónne vplyvy dosiahla v eurozóne v januári 6,8 % oproti 7-percentnej úrovni v decembri. Analytici očakávali, že nezamestnanosť zotrvá na decembrovej hodnote. Na porovnanie, v januári minulého roka dosiahla 8,3 %.



Pokles zaznamenala aj nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi. Zatiaľ čo v decembri minulého roka predstavovala 14,2 %, v januári dosiahla 13,9 %.



V širšej Európskej únii klesla nezamestnanosť o 0,1 percentuálneho bodu na 6,2 %. V januári minulého roka predstavovala 7,5 %. Čo sa týka mladých ľudí, miera nezamestnanosti sa v EÚ znížila zo 14,3 % na 14 %.



Z jednotlivých štátov Európskej únie mali najvyššiu nezamestnanosť opätovne Grécko a Španielsko, kde dosiahla v januári 13,3 %, respektíve 12,7 %. V prípade Španielska to však znamená pokles, zatiaľ čo v prípade Grécka rast. V obidvoch krajinách dosiahla miera nezamestnanosti v decembri 13 %. Nezamestnanosť na Slovensku predstavovala 6,4 %, čo je rovnaká úroveň ako v poslednom mesiaci minulého roka.