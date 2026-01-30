< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v eurozóne neočakávane klesla, na Slovensku vzrástla
Na Slovensku decembrová nezamestnanosť stúpla na 5,8 % z novembrovej úrovne 5,7 %.
Autor TASR
Luxemburg 30. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne sa neočakávane mierne znížila. V decembri klesla na 6,2 % z novembrovej úrovne 6,3 %. Predpokladalo sa pritom, že sa nezmení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a európskeho štatistického úradu Eurostat.
Na Slovensku decembrová nezamestnanosť stúpla na 5,8 % z novembrovej úrovne 5,7 %. Najvyššia nezamestnanosť bola v decembri v rámci Európskej únie vo Fínsku (10,2 %), v Španielsku (10 %) a vo Švédsku (9 %). Najnižšiu mali v Českej republike (3,1 %) a v Poľsku a na Malte (zhodne 3,2 %).
Počet ľudí bez práce v eurozóne sa v decembri oproti novembru zmenšil o 61.000. V porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka klesol o 5000 na 10,792 milióna. Miera nezamestnanosti mládeže vo veku do 25 rokov sa v menovom bloku mierne znížila, a to na 14,3 % z novembrových 14,4 %.
V rámci celej Európskej únie sa nezamestnanosť v záverečnom mesiaci vlaňajška oproti novembru nezmenila a zostala vo výške 5,9 %. Nezamestnanosť mladých ľudí vo veku do 25 rokov v Únii klesla na 14,7 % z úrovne 14,9 % v predošlom mesiaci.
