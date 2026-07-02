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Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji udržala na stabilnej úrovni

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Miera nezamestnanosti sa nemenila ani v rámci širšej Európskej únie, kde sa udržala pod 6 %.

Autor TASR
Luxemburg 2. júla (TASR) - Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji udržala na stabilnej úrovni. Tak ako v apríli, aj v máji dosiahla 6,2 %.

Miera nezamestnanosti sa nemenila ani v rámci širšej Európskej únie, kde sa udržala pod 6 %. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil predbežné údaje.
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