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Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji udržala na stabilnej úrovni
Miera nezamestnanosti sa nemenila ani v rámci širšej Európskej únie, kde sa udržala pod 6 %.
Autor TASR
Luxemburg 2. júla (TASR) - Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji udržala na stabilnej úrovni. Tak ako v apríli, aj v máji dosiahla 6,2 %.
Miera nezamestnanosti sa nemenila ani v rámci širšej Európskej únie, kde sa udržala pod 6 %. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil predbežné údaje.
Miera nezamestnanosti sa nemenila ani v rámci širšej Európskej únie, kde sa udržala pod 6 %. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil predbežné údaje.