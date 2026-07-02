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Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji udržala na stabilnej úrovni
Eurostat uviedol, že v máji dosiahla miera nezamestnanosti v eurozóne upravená o sezónne vplyvy 6,2 %.
Autor TASR
Luxemburg 2. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne sa v máji udržala na úrovni z predchádzajúceho mesiaca a k zmene nedošlo ani v rámci celej Európskej únie (EÚ). V eurozóne tak nezamestnanosť pokračuje mierne nad 6 % a v prípade EÚ tesne pod touto hranicou. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorý vo štvrtok zverejnil predbežný odhad.
Eurostat uviedol, že v máji dosiahla miera nezamestnanosti v eurozóne upravená o sezónne vplyvy 6,2 %. To je rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci po revízii predbežného odhadu. Oproti máju minulého roka klesla o 0,1 percentuálneho bodu.
V celej Európskej únii dosiahla nezamestnanosť v máji 5,9 %. Aj v tomto prípade to po revízii predbežného odhadu predstavuje rovnakú úroveň ako v apríli a v medziročnom porovnaní pokles o 0,1 percentuálneho bodu.
Ani v prípade nezamestnanosti mladých ľudí vo veku do 25 rokov sa miera nezamestnanosti v eurozóne v máji nemenila a ako v apríli, tak v máji dosiahla 14,7 %. V celej EÚ sa však mierne zvýšila. V apríli dosiahla 15,1 % a v máji 15,2 %.
Z jednotlivých členských štátov EÚ najvyššiu mieru nezamestnanosti dosiahli v máji Fínsko (10,6 %), Španielsko (10,3 %) a Švédsko (8,7 %). Najnižšiu vykázali Bulharsko, Česko, Poľsko a Cyprus. Bulharsko a Česko zaznamenali 2,9 % a Poľsko a Cyprus 3,1 %. Na Slovensku dosiahla nezamestnanosť v máji 5,8 % a udržala sa tak na úrovni z apríla.
Čo sa týka mladých ľudí, najvyššiu nezamestnanosť spomedzi krajín EÚ, ktorých údaje má Eurostat k dispozícii, dosiahli Švédsko, Fínsko a Španielsko, pričom vo všetkých troch krajinách výrazne prekonala 20 %. Vo Švédsku dosiahla 24,4 %, vo Fínsku 23,9 % a v Španielsku 23,7 %. Najnižšiu evidovali v Nemecku (7 %), Rakúsku (8 %) a Česku (8,4 %). Na Slovensku dosiahla 17,4 % a oproti aprílu tak klesla o 0,2 percentuálneho bodu.
Eurostat uviedol, že v máji dosiahla miera nezamestnanosti v eurozóne upravená o sezónne vplyvy 6,2 %. To je rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci po revízii predbežného odhadu. Oproti máju minulého roka klesla o 0,1 percentuálneho bodu.
V celej Európskej únii dosiahla nezamestnanosť v máji 5,9 %. Aj v tomto prípade to po revízii predbežného odhadu predstavuje rovnakú úroveň ako v apríli a v medziročnom porovnaní pokles o 0,1 percentuálneho bodu.
Ani v prípade nezamestnanosti mladých ľudí vo veku do 25 rokov sa miera nezamestnanosti v eurozóne v máji nemenila a ako v apríli, tak v máji dosiahla 14,7 %. V celej EÚ sa však mierne zvýšila. V apríli dosiahla 15,1 % a v máji 15,2 %.
Z jednotlivých členských štátov EÚ najvyššiu mieru nezamestnanosti dosiahli v máji Fínsko (10,6 %), Španielsko (10,3 %) a Švédsko (8,7 %). Najnižšiu vykázali Bulharsko, Česko, Poľsko a Cyprus. Bulharsko a Česko zaznamenali 2,9 % a Poľsko a Cyprus 3,1 %. Na Slovensku dosiahla nezamestnanosť v máji 5,8 % a udržala sa tak na úrovni z apríla.
Čo sa týka mladých ľudí, najvyššiu nezamestnanosť spomedzi krajín EÚ, ktorých údaje má Eurostat k dispozícii, dosiahli Švédsko, Fínsko a Španielsko, pričom vo všetkých troch krajinách výrazne prekonala 20 %. Vo Švédsku dosiahla 24,4 %, vo Fínsku 23,9 % a v Španielsku 23,7 %. Najnižšiu evidovali v Nemecku (7 %), Rakúsku (8 %) a Česku (8,4 %). Na Slovensku dosiahla 17,4 % a oproti aprílu tak klesla o 0,2 percentuálneho bodu.