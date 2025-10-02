< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v eurozóne v auguste mierne vzrástla
Naďalej sa však drží blízko historického minima.
Autor TASR
Luxemburg 2. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v eurozóne sa v auguste zvýšila, naďalej sa však drží blízko historického minima. V prípade celej Európskej únie sa miera nezamestnanosti udržala na pôvodnej úrovni. Uviedol to vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Nezamestnanosť v menovej únii dosiahla v auguste 6,3 % oproti 6,2-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Výsledok je zároveň o niečo horší, než sa čakalo, keďže ekonómovia počítali so zotrvaním nezamestnanosti na úrovni z júla, ktorá predstavovala historické minimum.
V širšej Európskej únii sa nezamestnanosť nemenila. Rovnako ako v júli, aj v auguste dosiahla 5,9 %.
Čo sa týka nezamestnanosti mladých ľudí, v eurozóne zotrvala na júlovej úrovni, teda 14 %. To je najnižšia nezamestnanosť mladých od marca 2023. Naopak, v Európskej únii vzrástla o 0,2 percentuálneho bodu na 14,6 %.
Z jednotlivých krajín EÚ najvyššiu nezamestnanosť dosiahlo Španielsko (10,3 %). Nasledovali Fínsko s 9,8 % a Švédsko, kde predstavovala 8,7 %.
Najnižšiu vykázali Malta, Slovinsko, Česko a Poľsko. V prvých dvoch prípadoch dosiahla 2,9 % a v prípade Česka a Poľska 3,2 %. Nezamestnanosť na Slovensku predstavovala v auguste 5,4 %, rovnakú úroveň ako v júli.
