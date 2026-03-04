< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v eurozóne v januári klesla na rekordné minimum
Počet nezamestnaných v eurozóne v januári medziročne klesol o 184.000 na 10,77 milióna. Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku do 25 rokov sa znížila na 14,8 % z decembrových 15 %.
Autor TASR
Luxemburg 4. marca (TASR) - Nezamestnanosť v eurozóne sa podľa sezónne upravených údajov v januári mierne znížila a dostala sa na historické minimum 6,1 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad Európskej únie (EÚ) Eurostat. V decembri bola nezamestnanosť v eurozóne vo výške 6,2 %. Analytici očakávali, že sa v januári nezmení a zostane na decembrovej úrovni. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V rámci celej Európskej únie nezamestnanosť v januári tiež klesla, a to na 5,8 % z decembrových 5,9 %. Na Slovensku sa miera nezamestnanosti nezmenila a v januári bola rovnako ako v decembri vo výške 5,6 %.
Najnižšiu mieru nezamestnanosti v rámci EÚ v januári mali v Poľsku a Bulharsku (zhodne 3,1 %) a v Českej republike (3,2 %). Najvyššia nezamestnanosť bola vo Fínsku (10,2 %), Španielsku (9,8 %) a vo Švédsku (8,7 %).
