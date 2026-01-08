< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v eurozóne v novembri medzimesačne mierne klesla
V rámci celej EÚ sa nezamestnanosť v novembri medzimesačne nezmenila a zostala na októbrovej úrovni 6 %.
Autor TASR
Brusel 8. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne v novembri medzimesačne mierne klesla, a to na 6,3 % z októbrových 6,4 %. Počet ľudí v bloku bez práce sa v novembri oproti predošlému mesiacu znížil o 71.000 na 10,937 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad Európskej únie (EÚ) Eurostat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V rámci celej EÚ sa nezamestnanosť v novembri medzimesačne nezmenila a zostala na októbrovej úrovni 6 %. Na Slovensku novembrová miera nezamestnanosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom tiež stagnovala, a to vo výške 5,6 %.
Najnižšiu nezamestnanosť v novembri mali na Malte (3,1 %) a v Česku a Poľsku (zhodne 3,2 %). Najvyššia miera nezamestnanosti bola v Španielsku (10,4 %), Fínsku (10,1 %) a Švédsku (9 %).
V rámci celej EÚ sa nezamestnanosť v novembri medzimesačne nezmenila a zostala na októbrovej úrovni 6 %. Na Slovensku novembrová miera nezamestnanosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom tiež stagnovala, a to vo výške 5,6 %.
Najnižšiu nezamestnanosť v novembri mali na Malte (3,1 %) a v Česku a Poľsku (zhodne 3,2 %). Najvyššia miera nezamestnanosti bola v Španielsku (10,4 %), Fínsku (10,1 %) a Švédsku (9 %).