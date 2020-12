Nezamestnanosť v eurozóne v októbri klesla z 2,5-ročného maxima

Luxemburg 2. decembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne v októbri 2020 klesla zo septembrového 2,5-ročného maxima. Podľa predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat sa miera nezamestnanosti v eurozóne po úprave o sezónne vplyvy v októbri mierne znížila na 8,4 % z revidovaných 8,5 % v predchádzajúcom mesiaci, čo bola najvyššia nezamestnanosť od marca 2018.



Ale v medziročnom porovnaní nezamestnanosť v regióne, ktorý zaviedol euro, vzrástla zo 7,4 % v októbri 2019.



V celej Európskej únii (EÚ) zostala miera nezamestnanosti v októbri na septembrovej úrovni 7,6 % a zvýšila sa zo 6,6 % v októbri 2019.



Podľa predbežného odhadu Eurostatu v októbri 2020 bolo v EÚ bez práce 16,236 milióna mužov a žien, z toho 13,825 milióna v eurozóne.



V porovnaní so septembrom 2020 sa počet nezamestnaných znížil o 91.000 v EÚ a o 86.000 v eurozóne. V medziročnom porovnaní pribudlo v EÚ 2,186 milióna nezamestnaných a v eurozóne 1,692 milióna.



Eurostat ďalej uviedol, že v októbri bolo v celej Únii nezamestnaných 3,115 milióna mladých ľudí vo veku do 25 rokov, z toho 2,551 milióna v eurozóne. Miera nezamestnanosti mladých sa pritom v októbri mierne zvýšila, a to v eurozóne na 17,5 % zo septembrových 17,4 % a v EÚ na 18 % zo 17,9 %.



V októbri oproti septembru 2020 sa počet mladých ľudí bez práce zvýšil o 46.000 v EÚ a o 29.000 v eurozóne. V medziročnom porovnaní počet nezamestnaných mladých ľudí vzrástol o 404.000 v EÚ a o 319.000 v eurozóne.



Miera nezamestnanosti žien sa v októbri 2020 znížila na 8 % z 8,1 % v septembri 2020 a v prípade mužov zostala na úrovni 7,2 %.



V eurozóne klesla miera nezamestnanosti žien v sledovanom období na 8,9 z 9 %, v prípade mužov stagnovala na úrovni 8 %.