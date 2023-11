Nezamestnanosť v eurozóne v októbri stagnovala

Luxemburg 30. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne sa v októbri 2023 oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenila a zostala na septembrovej úrovni 6,5 %. V medziročnom porovnaní klesla zo 6,6 % v októbri 2022. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



Aj v celej Európskej únii (EÚ) bola miera nezamestnanosti v októbri 2023 stabilná na úrovni 6 % a klesla zo 6,1 % v októbri 2022.



Eurostat odhaduje, že v októbri 2023 bolo v EÚ bez práce 13,171 milióna osôb, z toho 11,134 milióna v eurozóne. V porovnaní so septembrom 2023 vzrástla nezamestnanosť v EÚ o 71.000 a v eurozóne o 48.000 ľudí. V medziročnom porovnaní sa v EÚ počet nezamestnaných zvýšil o 27.000, ale v eurozóne klesol o 28.000 osôb.



V októbri 2023 bolo v EÚ nezamestnaných 2,881 milióna mladých ľudí do 25 rokov, z toho 2,380 milióna v eurozóne. Miera nezamestnanosti mladých v celej Únii v októbri 2023 klesla na 14,8 % zo 14,7 % v septembri, ale v eurozóne sa zvýšila na 14,9 % zo 14,6 % v predchádzajúcom mesiaci.



V porovnaní so septembrom 2023 stúpol počet mladých ľudí bez práce v EÚ o 36.000 a v eurozóne o 44.000. V medziročnom porovnaní pribudlo v EÚ 106.000 mladých nezamestnaných a v eurozóne 132.000.



Eurostat uviedol tiež, že v októbri 2023 sa oproti septembru mierne zvýšila miera nezamestnanosti žien v EÚ (na 6,4 % zo 6,3 % v septembri) aj mužov (na 5,8 % z 5,7 %). V eurozóne zostala miera nezamestnanosti žien stabilná na úrovni 6,9 % a stagnovala aj v prípade mužov na úrovni 6,2 %.