Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v apríli na stabilnej úrovni
Autor TASR
Luxemburg 1. júna (TASR) - Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v apríli na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Rovnako ako v marci, aj v apríli dosiahla 6,3 %.
Stabilná bola aj miera nezamestnanosti v celej Európskej únii, ktorá sa udržala na úrovni 6 %. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil predbežné údaje.
