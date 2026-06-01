Pondelok 1. jún 2026
Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v apríli na stabilnej úrovni

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Luxemburg 1. júna (TASR) - Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v apríli na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Rovnako ako v marci, aj v apríli dosiahla 6,3 %.

Stabilná bola aj miera nezamestnanosti v celej Európskej únii, ktorá sa udržala na úrovni 6 %. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil predbežné údaje.
