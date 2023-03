Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v januári na stabilnej úrovni

Luxemburg 2. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne sa v prvom mesiaci roka udržala na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. V porovnaní s januárom predchádzajúceho roka sa znížila o 0,2 percentuálneho bodu. TASR o tom informuje na základe najnovších údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Podľa Eurostatu dosiahla miera nezamestnanosti v krajinách menovej únie v januári po úprave o sezónne vplyvy 6,7 %. To je rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci.



V širšej Európskej únii (EÚ) dosiahla miera nezamestnanosti v januári 6,1 %. Aj v tomto prípade sa udržala na úrovni z predchádzajúceho mesiaca.



V medziročnom porovnaní klesla nezamestnanosť ako v eurozóne, tak v celej EÚ. V eurozóne dosiahla v januári predchádzajúceho roka 6,9 % a v EÚ 6,3 %.



Vo vekovej kategórii do 25 rokov nezamestnanosť v eurozóne v januári mierne vzrástla na 14,4 % z decembrových 14,3 %. V prípade celej EÚ sa mierne znížila na 14,4 % zo 14,5 % v decembri.



Z jednotlivých krajín Európskej únie najvyššiu mieru nezamestnanosti zaznamenali v januári Španielsko a Taliansko. V prípade Španielska to bolo 13 % a v prípade Talianska 7,9 %. Za nimi nasledovali Cyprus (7,4 %) a Švédsko (7,2 %). Najnižšiu mieru nezamestnanosti malo Česko, a to na úrovni 2,5 %. Pod 3 % bolo už iba Poľsko, kde zaznamenali 2,8 %. Miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v januári 6 %.