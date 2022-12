Nezamestnanosť v Grécku klesla na najnižšiu úroveň od roku 2010

Atény 1. decembra (TASR) - Nezamestnanosť v Grécku klesla v októbri pod 12 % a dostala sa na najnižšiu úroveň od vypuknutia takzvanej gréckej krízy pred viac než 12 rokmi. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje gréckeho štatistického úradu ELSTAT.



Podľa úradu dosiahla medziročná miera nezamestnanosti v Grécku v októbri 11,6 %, čo predstavuje najnižšiu nezamestnanosť od marca 2010, keď naplno vypukla takmer desaťročie trvajúca grécka finančná kríza. Údaje za mesiac september boli revidované smerom nahor na 12 %. Predbežný odhad poukazoval na septembrovú nezamestnanosť na úrovni 11,8 %.



Vo výrazne horšej situácii z pohľadu zamestnanosti sú ženy. V ich prípade nezamestnanosť dosiahla v októbri 15,6 %, medzi mužmi to bolo 8,4 %.



Grécka ekonomika by tento rok mala vzrásť podľa najnovších odhadov vlády o 5,6 %. To znamená zlepšenie prognózy, keď vláda pôvodne počítala s rastom o 5,3 %. Prognózu vylepšili vyššie než pôvodne očakávané príjmy z cestovného ruchu. Naopak, na budúci rok vláda vyhliadky zhoršila. Ešte začiatkom októbra očakávala rast ekonomiky v roku 2023 na úrovni 2,1 %, teraz počíta s rastom iba o 1,8 %.