Nezamestnanosť v Grécku klesla najnižšie od novembra 2008
Sezónne upravená miera nezamestnanosti v Grécku sa v januári znížila na 7,7 % z úrovne 7,9 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Atény 3. marca (TASR) - Sezónne upravená miera nezamestnanosti v Grécku sa v januári znížila na 7,7 % z úrovne 7,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Počet nezamestnaných sa v porovnaní s decembrom zmenšil o 4000 a 369.100. Januárová nezamestnanosť v krajine bola najnižšia od novembra 2008. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil grécky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nezamestnanosť žien v Grécku bola v januári 10,5 %, čiže bola výrazne vyššia ako nezamestnanosť mužov, ktorá bola na úrovni 5,4 %. Nezamestnanosť mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov vzrástla na 16 % z decembrových 13 %.
Zamestnanosť v krajine sa v januári zvýšila o 24.000 na približne 4,401 milióna. Počet ľudí mimo pracovnej sily, čiže ľudí vo veku do 75 rokov, ktorí nepracujú ani si nehľadajú prácu, sa zmenšil o 23.000 na zhruba 2,963 milióna.
