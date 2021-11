Nezamestnanosť v Grécku klesla v septembri na 11-ročné minimum

Atény 17. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Grécku zaznamenala v septembri výrazný pokles, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za viac než 11 rokov. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje gréckeho štatistického úradu.



Nezamestnanosť v Grécku dosiahla v septembri 13 %, uviedol štatistický úrad. To je najnižšia úroveň od augusta 2010. V auguste tohto roka predstavovala 13,9 % a v septembri minulého roka 16,5 %.



Čo sa týka nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov, aj naďalej zostáva na vysokej úrovni. V medziročnom porovnaní síce klesla, stále je však blízko 30 %. V septembri minulého roka predstavovala 29,5 %, v septembri tohto roka to bolo 28 %.



Grécka vláda očakáva, že v tomto roku dosiahne miera nezamestnanosti 16 %. Na budúci rok by mala klesnúť na 14,3 %.