Nezamestnanosť v Holandsku klesla na najnižšiu úroveň za 2 desaťročia

Amsterdam 17. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Holandsku pokračovala minulý mesiac v poklese, pričom sa priblížila k 3-percentnej hranici. Pokles zároveň znamená, že miera nezamestnanosti sa dostala na najnižšiu úroveň za takmer dve desaťročia. Uviedol to portál RTTNews, ktorý zverejnil údaje holandského štatistického úradu.



Sezónne upravená miera nezamestnanosti v Holandsku podľa metodiky Medzinárodného úradu práce (ILO) dosiahla vo februári 3,4 % oproti 3,6-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Februárový údaj zároveň znamená najnižšiu nezamestnanosť od roku 2003. Na porovnanie, vo februári minulého roka dosiahla miera nezamestnanosti 4,7 %.



Klesla aj nezamestnanosť mladých ľudí. Vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla miera nezamestnanosti 7,3 %, zatiaľ čo v prvom mesiaci roka to bolo 7,6 %.