Nezamestnanosť v Holandsku klesla v novembri na 6-mesačné minimum

Amsterdam 17. decembra (TASR) - Nezamestnanosť v Holandsku pokračovala v novembri v poklese, pričom sa dostala na 6-mesačné minimum. Poukázali na to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil holandský štatistický úrad.



Ako úrad informoval, miera nezamestnanosti dosiahla v Holandsku minulý mesiac 4 %. V porovnaní s októbrom klesla o 0,3 percentuálneho bodu. To je najnižšia nezamestnanosť od mája, v ktorom dosiahla 3,6 %.



Pokles zaznamenala aj miera nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov, ktorá skĺzla pod 10 %. Zatiaľ čo v októbri predstavovala 10,1 %, v novembri dosiahla 9,4 %.