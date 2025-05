Nezamestnanosť v Holandsku v apríli klesla, prvýkrát za takmer rok

Amsterdam 15. mája (TASR) - Nezamestnanosť v Holandsku zaznamenala minulý mesiac pokles a aj keď bol iba mierny, bol to prvý pokles miery nezamestnanosti za takmer rok. Uviedol to vo štvrtok holandský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Miera nezamestnanosti podľa metodiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) upravená o sezónne vplyvy dosiahla v apríli 3,8 %. V predchádzajúcom mesiaci predstavovala 3,9 %. Je to prvý pokles nezamestnanosti v Holandsku od mája minulého roka.



Mierny pokles zaznamenala aj nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov dosiahla v apríli 8,8 %, zatiaľ čo v marci predstavovala 8,9 %.