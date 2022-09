Nezamestnanosť v Holandsku vzrástla na najvyššiu úroveň v tomto roku

Amsterdam 15. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Holandsku zaznamenala minulý mesiac rast, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň v tomto roku. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje holandského štatistického úradu. Informoval o tom server RTTNews.



Miera nezamestnanosti v Holandsku po úprave o sezónne vplyvy dosiahla podľa metodiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v auguste 3,8 % oproti 3,6-percentnej hodnote v júli. To je najvyššia úroveň nezamestnanosti od decembra minulého roka, v ktorom zaznamenala rovnako 3,8 %. Na porovnanie, v auguste minulého roka dosahovala miera nezamestnanosti v Holandsku 4,2 %.



Rast zaznamenala aj nezamestnanosť mladých ľudí. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov dosiahla v auguste 8,6 %. Pred mesiacom to bolo 7,8 %.