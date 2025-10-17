< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Holandsku vzrástla na štvorročné maximum
Miera nezamestnanosti dosiahla v Holandsku minulý mesiac 4 %.
Amsterdam 17. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v Holandsku v septembri mierne vzrástla, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za posledné štyri roky. Uviedol to holandský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti dosiahla v Holandsku minulý mesiac 4 %. V porovnaní s augustom sa zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť sa tak dostala na najvyššiu úroveň od septembra 2021, v ktorom zaznamenala 4,1 %. Na porovnanie, v septembri minulého roka predstavovala 3,9 %.
Počet nezamestnaných sa oproti augustu zvýšil o 8000 na 409.000. Aj z pohľadu počtu nezamestnaných je to najvyššia úroveň za ostatné štyri roky.
Rast zaznamenala aj nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov. V septembri dosiahla 8,8 %, zatiaľ čo v auguste predstavovala 8,6 %.
