Nezamestnanosť v Holandsku vzrástla na viac než štvorročné maximum
Autor TASR
Amsterdam 19. marca (TASR) - Po piatich mesiacoch stabilnej úrovne sa nezamestnanosť v Holandsku minulý mesiac mierne zvýšila, pričom sa dostala na najvyššiu hodnotu za viac než štyri roky. Uviedol to vo štvrtok holandský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti v Holandsku podľa metodiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) upravená o sezónne vplyvy dosiahla vo februári 4,1 %. V predchádzajúcich piatich mesiacoch sa držala na stabilnej úrovni 4 %.
Mierny rast znamená, že nezamestnanosť v krajine dosiahla najvyššiu úroveň od septembra 2021. Na porovnanie, vo februári minulého roka predstavovala miera nezamestnanosti v Holandsku 3,8 %.
