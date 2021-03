Nezamestnanosť v Holandsku zostala vo februári stabilná

Amsterdam 18. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti v Holandsku zostala vo februári stabilná. Ukázali to vo štvrtok údaje centrálneho štatistického úradu v Amsterdame.



Konkrétne, miera nezamestnanosti v piatej najväčšej ekonomike eurozóny zostala vo februári 2021 na januárovej úrovni 3,6 %.



Počet nezamestnaných osôb sa vo februári zvýšil o 3000 na 340.000 osôb. Aj zamestnanosť vo februári stúpla, a to o 20.000 na 9 miliónov osôb. Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov vzrástla vo februári na 9,4 % z 9,1 % v januári.