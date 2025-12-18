< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Holandsku zotrváva na štvorročnom maxime
Miera nezamestnanosti v Holandsku upravená o sezónne vplyvy dosiahla v novembri 4 %.
Autor TASR
Amsterdam 18. decembra (TASR) - Nezamestnanosť v Holandsku sa nemení už tretí mesiac v rade, čo však zároveň znamená, že zotrváva na najvyššej úrovni za posledné štyri roky. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti v Holandsku upravená o sezónne vplyvy dosiahla v novembri 4 %. To je rovnaká úroveň, akú zaznamenala v októbri aj septembri. Zároveň to však predstavuje najvyššiu nezamestnanosť od septembra 2021.
Počet nezamestnaných sa síce oproti októbru znížil, klesol však aj počet zamestnaných a miera aktivity pracovnej sily sa znížila na štvormesačné minimum 76,2 %. V októbri dosiahla 76,4 %. V porovnaní s novembrom minulého roka sa miera nezamestnanosti v Holandsku zvýšila, a to o 0,3 percentuálneho bodu.
Na rozdiel od celkovej nezamestnanosti, ktorá medzimesačne stagnovala, nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov, zaznamenala mierny rast. Dosiahla 9,1 % oproti októbrovej úrovni 9 %.
