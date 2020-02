Hongkong: Nezamestnanosť vzrástla na prelome rokov na 3-ročné maximum

Hongkong 18. februára (TASR) - Nezamestnanosť v Hongkongu vzrástla na prelome rokov na vyše 3-ročné maximum. Informovala o tom v utorok hongkonská vláda.



Miera nezamestnanosti za obdobie od novembra do konca januára dosiahla po úprave o sezónne vplyvy 3,4 %. V porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím od októbra do konca decembra to síce znamená iba mierny rast, keď v posledných troch mesiacoch minulého roka dosiahla nezamestnanosť 3,3 %, nový údaj však predstavuje najvyššiu mieru nezamestnanosti od roku 2016.



Podľa hongkonskej vlády sa trh práce bude v nasledujúcom období dostávať pod ešte väčší tlak, keďže nástup nového koronavírusu už zasiahol do viacerých kľúčových sektorov, najmä sektorov prepojených s cestovným ruchom a so spotrebou. Ako uviedla agentúra Reuters, kombinovaná nezamestnanosť v sektoroch cestovného ruchu a spotreby sa v období november až január udržala na úrovni 5,2 %. To je rovnako najvyššia hodnota za viac než tri roky.



Už pred nástupom koronavírusu situáciu hongkonskej ekonomiky skomplikovali dlhotrvajúce protivládne protesty. Tie spôsobili, že ekonomika Hongkongu zaznamenala v minulom roku pokles, prvý za 10 rokov.