Nezamestnanosť v Írsku v januári stagnovala

Dublin 3. februára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Írsku sa v januári udržala na úrovni z konca minulého roka. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje írskeho štatistického úradu. Naďalej si tak udržuje najnižšiu úroveň od leta.



Miera nezamestnanosti v Írsku upravená o sezónne vplyvy dosiahla v januári 5,8 %. To je rovnaká úroveň ako v decembri a zároveň najnižšia od júna minulého roka. V januári 2020 dosiahla miera nezamestnanosti 5,1 %.



Nezamestnanosť mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov však v januári v porovnaní s decembrom vzrástla. V poslednom mesiaci minulého roka dosiahla 15,5 %, v januári sa posunula na 15,7 %.