Nezamestnanosť v januári mierne vzrástla, PDU dosiahol 4,42 %
Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v januári 176.838 osôb.
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Nezamestnanosť na Slovensku na začiatku roka tradične mierne vzrástla. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) sa v januári 2026 ustálil na úrovni 4,42 %, medzimesačne stúpol o 0,33 percentuálneho bodu. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v januári 176.838 osôb. Medzimesačný nárast nezamestnanosti v januári je podľa rezortu práce bežný, keďže od roku 2000 ho zaznamenal v 21 prípadoch a iba štyrikrát zaregistroval pokles.
Analytici Inštitútu sociálnej politiky uviedli, že nárast medzi decembrom a januárom je bežný, no súčasné mierne zvýšenie odráža aj kombináciu cyklických a globálnych faktorov. Počas najbližších mesiacov očakávajú stabilizáciu, pričom mierne zlepšenie je možné v jarných mesiacoch.
V regiónoch dosiahol PDU najnižšiu hodnotu v Bratislavskom kraji (2,89 %) a najvyššiu v Prešovskom kraji (6,74 %).
