Nezamestnanosť v JAR vzrástla vo 4. kvartáli na nový rekord vyše 32 %

Pretória 23. februára (TASR) - Nezamestnanosť v Južnej Afrike vzrástla v poslednom kvartáli minulého roka na nové maximum, keď prekonala 32 %. To znamená, že v niekdajšej najväčšej africkej ekonomike je oficiálne bez práce viac než 7 miliónov ľudí. Poukázali na to údaje juhoafrického štatistického úradu. V prípade zahrnutia aj tých, ktorí si aktívne prácu nehľadajú, však miera nezamestnanosti dosiahla vyše 42 %.



Podľa údajov štatistického úradu, ktoré zverejnila agentúra Reuters, dosiahla miera nezamestnanosti v krajine v období od októbra do konca decembra 32,5 %, čo znamená, že počet nezamestnaných predstavoval 7,2 milióna. V predchádzajúcom kvartáli dosiahla nezamestnanosť 30,8 %.



Miera nezamestnanosti vo 4. štvrťroku je tak najvyššia od začatia evidovania príslušných údajov v roku 2008. Celková nezamestnanosť zahrnujúca aj tých, ktorí si prácu prestali hľadať, dosiahla v Južnej Afrike vo 4. kvartáli 42,6 %.



Situáciu výrazne zhoršila pandémia nového koronavírusu, ktorá Južnú Afriku zasiahla v podstatne väčšej miere než iné ekonomiky. Krajina má najväčší počet infikovaných na kontinente, pritom vysokou nezamestnanosťou trpela už pred nástupom pandémie v marci minulého roka. Rovnako, už pred koronakrízou bola ekonomika Južnej Afriky v recesii.