Nezamestnanosť v Južnej Afrike dosiahla vyše 33 %, najviac za dva roky

Pretória 13. augusta (TASR) - Nezamestnanosť v Južnej Afrike vzrástla v 2. štvrťroku nad 33 %, čo je najvyššia úroveň za posledné dva roky. Navyše, počet nezamestnaných bol najvyšší za 16 rokov. Údaje juhoafrického štatistického úradu zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti v Južnej Afrike dosiahla v období od apríla do konca júna 33,5 % oproti 32,9 % v 1. kvartáli roka. Výsledok prekvapil analytikov, ktorí očakávali mierne zníženie nezamestnanosti na 32,3 %. Najnovšie údaje predstavujú najvyššiu mieru nezamestnanosti v krajine od 2. štvrťroka 2022, keď dosiahla 33,9 %.



Počet nezamestnaných sa zvýšil o 158.000 na 8,38 milióna. To je najvyšší počet ľudí bez práce od začiatku evidovania príslušných údajov v roku 2008.



V prípade rozšírenej definície nezamestnanosti zahrnujúcej aj ľudí, ktorí si prácu nehľadajú, dosiahla nezamestnanosť v Južnej Afrike v 2. kvartáli 42,6 %. V 1. štvrťroku predstavovala táto nezamestnanosť 41,9 %.



Pod rast nezamestnanosti, jednej z najvyšších na svete, sa podpísal vývoj vo viacerých sektoroch hospodárstva. Pokles počtu pracovných miest bol zaznamenaný v obchode, poľnohospodárstve, vo financiách či v stavebníctve.



Nepriaznivo sa vyvíjala aj nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi, kde presiahla 60 %. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla v 2. kvartáli 60,8 %, čo predstavuje najvyššiu úroveň za vyše roka. V 1. kvartáli dosiahla 59,7 %.