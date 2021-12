Nezamestnanosť v Kanade klesla najnižšie od začiatku pandémie

Ottawa 3. decembra (TASR) - Nezamestnanosť v Kanade v novembri klesla, pričom dosiahla nové pandemické minimum. Uviedol to v piatok kanadský štatistický úrad Statistics Canada.



Ako úrad informoval, miera nezamestnanosti dosiahla minulý mesiac 6 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom tak klesla o 0,7 percentuálneho bodu. Je to pokles už šiesty mesiac po sebe, pričom novembrová úroveň nezamestnanosti je najnižšia od februára 2020. V danom mesiaci dosiahla 5,7 %.



Vývoj na kanadskom trhu práce prekonal aj očakávania ekonómov. Tí počítali s poklesom nezamestnanosti, avšak iba miernym, pričom nezamestnanosť odhadovali na 6,6 %.



K výraznému poklesu nezamestnanosti prispeli provincie Québec a Ontario, kde úrady uvoľnili viaceré reštriktívne opatrenia prijaté proti šíreniu nového koronavírusu. Počet nezamestnaných klesol o 122.000 a počet nových pracovných miest sa zvýšil o 153.700. To je podstatne výraznejší rast tvorby nových pracovných pozícií, než sa čakalo. Ekonómovia počítali s vytvorením 35.000 až 37.000 nových pozícií.