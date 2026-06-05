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Nezamestnanosť v Kanade klesla na najnižšiu úroveň za štyri mesiace
Podľa StatsCan vzniklo v Kanade minulý mesiac celkovo 87.800 nových pracovných pozícií. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s vytvorením iba približne 10.000 nových miest.
Autor TASR
Ottawa 5. júna (TASR) - Kanadská ekonomika vytvorila v máji takmer 88.000 nových pracovných miest a miera nezamestnanosti sa zo šesťmesačného maxima znížila na najnižšiu úroveň za štyri mesiace. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje kanadského štatistického úradu StatsCan. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Podľa StatsCan vzniklo v Kanade minulý mesiac celkovo 87.800 nových pracovných pozícií. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s vytvorením iba približne 10.000 nových miest.
Omnoho vyššia tvorba nových pracovných pozícií sa odrazila aj na vývoji nezamestnanosti. Tá sa v máji znížila na 6,6 %, čo je najnižšia miera nezamestnanosti od januára tohto roka, v ktorom dosiahla 6,5 %. Zároveň klesla zo šesťmesačného maxima v apríli na úrovni 6,9 %. Aj v tomto ukazovateli sú výsledky omnoho lepšie, než odhadovali analytici. Tí počítali so zotrvaním miery nezamestnanosti na aprílovej hodnote.
Podľa štatistikov sa nové pracovné miesta vytvorili v máji najmä v stavebníctve, v oblasti kultúry a rekreácie, ako aj v doprave a oblastiach ubytovania a stravovania. Naopak, vo veľkoobchode a maloobchode, ktoré sa na celkovom počte zamestnaných v Kanade podieľajú takmer 14 %, počet pracovných miest klesol. Ekonómovia očakávajú, že blížiace sa Majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré bude čiastočne hostiť aj Kanada, by mali podporiť pracovný trh v niektorých sektoroch aj v júni aj júli.
Podľa StatsCan vzniklo v Kanade minulý mesiac celkovo 87.800 nových pracovných pozícií. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s vytvorením iba približne 10.000 nových miest.
Omnoho vyššia tvorba nových pracovných pozícií sa odrazila aj na vývoji nezamestnanosti. Tá sa v máji znížila na 6,6 %, čo je najnižšia miera nezamestnanosti od januára tohto roka, v ktorom dosiahla 6,5 %. Zároveň klesla zo šesťmesačného maxima v apríli na úrovni 6,9 %. Aj v tomto ukazovateli sú výsledky omnoho lepšie, než odhadovali analytici. Tí počítali so zotrvaním miery nezamestnanosti na aprílovej hodnote.
Podľa štatistikov sa nové pracovné miesta vytvorili v máji najmä v stavebníctve, v oblasti kultúry a rekreácie, ako aj v doprave a oblastiach ubytovania a stravovania. Naopak, vo veľkoobchode a maloobchode, ktoré sa na celkovom počte zamestnaných v Kanade podieľajú takmer 14 %, počet pracovných miest klesol. Ekonómovia očakávajú, že blížiace sa Majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré bude čiastočne hostiť aj Kanada, by mali podporiť pracovný trh v niektorých sektoroch aj v júni aj júli.