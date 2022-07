Nezamestnanosť v Kanade klesla v júni na historické minimum

Ottawa 10. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Kanade zaznamenala minulý mesiac nečakaný pokles pod 5 %. Dostala sa tak na historické minimum. Informovali o tom agentúra Reuters a server tradingeconomics.



Nezamestnanosť v Kanade dosiahla v júni 4,9 % oproti májovej hodnote 5,1 %. Miera nezamestnanosti sa tak dostala na najnižšiu úroveň od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1976. Výsledky prekonali aj očakávania analytikov, ktorí počítali so zotrvaním nezamestnanosti na májovej hodnote.



Počet nezamestnaných klesol v júni o 54.000, pričom počet dlhodobo nezamestnaných sa znížil o 24.000. Znížila sa aj nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov. V rámci tejto vekovej kategórie klesol počet ľudí bez práce o 20.800.



Na druhej strane klesol aj počet zamestnaných, a to o 43.200, väčšinou starších ľudí. Dôvodom je, že takmer 100.000 Kanaďanov v júni dobrovoľne opustilo trh práce, čo naznačuje, že kanadský pracovný trh je blízko plnej zamestnanosti.



Pre ekonómov to znamená ďalšie posilnenie inflácie, ktorá je už teraz na takmer 40-ročnom maxime. Najnovšie údaje o vývoji na trhu práce preto podľa analytikov zvyšujú očakávania, že kanadská centrálna banka na budúci týždeň zvýši hlavnú úrokovú sadzbu, a to o 75 bázických bodov.