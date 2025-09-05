Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
< sekcia Ekonomika

Nezamestnanosť v Kanade prekonala 7 %, dosiahla 4-ročné maximum

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Augustový vývoj na pracovnom trhu Kanady ovplyvnil sektor služieb, kde zaniklo 67.200 miest.

Autor TASR
Ottawa 5. septembra (TASR) - Problémy na kanadskom pracovnom trhu pokračovali aj v auguste, keď v ekonomike zanikli ďalšie desaťtisíce pracovných miest a nezamestnanosť vyskočila na 4-ročné maximum. Údaje kanadského štatistického úradu zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.

V auguste zaniklo v Kanade celkovo 65.500 pracovných pozícií. Je to druhý mesiac v rade, keď v krajine pracovné miesta zanikli, pričom údaje sú omnoho horšie než v júli. Vtedy v Kanade zaniklo 41.000 pracovných miest.

Augustový vývoj na pracovnom trhu Kanady ovplyvnil sektor služieb, kde zaniklo 67.200 miest. Výsledky potom zmiernilo vytvorenie nových pozícií vo výrobnom sektore, najmä v stavebníctve.

Navyše sa v auguste zvýšila miera nezamestnanosti, ktorá prekonala 7-percentnú hranicu a dosiahla tak štvorročné maximum. Nezamestnanosť zaznamenala 7,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavovala 6,9 %. To je najvyššia nezamestnanosť od roku 2021, okrem toho, ak sa nezapočíta obdobie COVID-19, je to najvyššia miera nezamestnanosti od mája 2016. Od začiatku tohto roka sa miera nezamestnanosti v Kanade zvýšila o 0,5 percentuálneho bodu.

Údaje štatistikov prekonali aj očakávania ekonómov. Tí počítali s rastom nezamestnanosti na 7 %.
.

Neprehliadnite

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov

PREMIÉR FICO SA V UŽHORODE STRETOL S UKRAJINSKÝM PREZIDENTOM ZELENSKÝM

REMIŠOVÁ: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

OBRAZOM: Futbalisti SR v boji o MS 2026 senzačne zdolali Nemcov 2:0