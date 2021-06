Nezamestnanosť v Kanade sa v máji zvýšila na 8,2 %

Ottawa 4. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti v Kanade sa minulý mesiac zvýšila na 4-mesačné maximum. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje kanadského štatistického úradu Statscan. Vývoj na trhu práce výrazne ovplyvnila tretia vlna pandémie, ktorá stále zasahuje do zotavovania ekonomiky.



V máji zaniklo na kanadskom trhu práce približne 68.000 pracovných miest. To je omnoho viac, než očakávali analytici, ktorí počítali so zánikom približne 20.000 miest. Výrazne klesol počet miest vo výrobnom sektore a v stavebníctve. Klesol aj počet pozícií v službách, konkrétne o 21.000.



Miera nezamestnanosti sa následne zvýšila z aprílovej hodnoty 8,1 % na 8,2 %. To je najvyššia nezamestnanosť od januára, v ktorom dosiahla 9,4 %.



Naopak, mierne sa zlepšila situácia v nezamestnanosti mladých ľudí, teda vo vekovej kategórii do 25 rokov. V apríli predstavovala 16,1 %, v máji klesla na 15,9 %.