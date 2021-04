Nezamestnanosť v Kanade v marci klesla

Ottawa 9. apríla (TASR) - Kanadská ekonomika vytvorila v marci oveľa viac nových pracovných miest, ako analytici predpovedali. Miera nezamestnanosti vďaka tomu klesla tiež viac, ako sa čakalo. Informoval o tom v piatok kanadský štatistický úrad.



Konkrétne, v marci 2021 pribudlo v Kanade až 303.100 nových pracovných miest a miera nezamestnanosti klesla na 7,5 %. To je jej najnižšia úroveň od februára 2020, čo bol posledný mesiac pred začiatkom pandémie nového koronavírusu.



Analytici pritom očakávali, že kanadská ekonomika vytvorí v marci len 100.000 pracovných miest po tom, ako vo februári pribudlo v krajine 259.000 nových pracovných pozícií, a miera nezamestnanosti dosiahne 8 %.



Počet nezamestnaných v marci klesol o 148.000. No aj napriek tomu zostáva ich celkový počet stále vysoký. Približne 1,5 milióna ľudí stále nemá prácu, čo je o 371.000 viac, ako vo februári 2020.



Pokiaľ ide o budúcnosť, v mnohých regiónoch sa opäť sprísňujú blokády na zastavenie novej vlny ochorenia COVID-19, čo sa pravdepodobne negatívne premietne do vývoja na trhu práce.