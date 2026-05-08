Nezamestnanosť v Kanade vzrástla v apríli na šesťmesačné maximum
Autor TASR
Ottawa 8. mája (TASR) - Nezamestnanosť v Kanade vzrástla v apríli na takmer 7 %, čo je najvyššia úroveň za ostatných šesť mesiacov. Uviedol to v piatok štatistický úrad Statistics Canada (StatsCan) s tým, že minulý mesiac v ekonomike zaniklo takmer 18.000 pracovných miest. Informovala o tom agentúra Reuters.
Štatistici oznámili, že miera nezamestnanosti v Kanade dosiahla v apríli 6,9 %. To je najvyššia nezamestnanosť od októbra minulého roka.
V ekonomike zaniklo celkovo 17.700 pracovných miest. Najnovšie údaje StatsCan tak poukazujú na pokračujúci útlm na kanadskom trhu práce, ktorý čelí americkým dovozným clám a rastúcej neistote na medzinárodných trhoch.
Údaje zverejnené štatistickým úradom boli podstatne horšie, než predpokladali ekonómovia. Tí počítali s vytvorením 15.000 nových pracovných miest a poklesom nezamestnanosti na 6,7 %.
Strata pracovných miest v kanadskej ekonomike sa týkala takmer výhradne pozícií na plný úväzok. V tomto segmente zaniklo v Kanade v apríli 47.600 miest, pričom túto stratu iba čiastočne kompenzovalo vytvorenie nových pracovných pozícií so skrátenou pracovnou dobou.
Z jednotlivých sektorov hospodárstva najviac pracovných miest zaniklo v oblasti výroby, ktorú aj najvýraznejšie poškodili zvýšené americké dovozné clá. V tomto sektore zaniklo v apríli celkovo 26.800 pracovných miest. Situáciu zmiernil sektor služieb, kde sa vytvorilo 9100 nových pracovných pozícií.
