Nezamestnanosť v Maďarsku klesla hlbšie pod 4 %

Budapešť 5. januára (TASR) - Nezamestnanosť v Maďarsku klesla za trojmesačné obdobie do konca novembra hlbšie pod 4 %. Uviedol to v stredu maďarský štatistický úrad.



Miera nezamestnanosti dosiahla za obdobie od septembra do konca novembra 3,6 %, zatiaľ čo v období do konca októbra predstavovala 3,8 %. Počet nezamestnaných v období september-november dosiahol 177.000 oproti 184.200 v období august až október. Za samotný november klesla nezamestnanosť v Maďarsku na 3,7 % z októbrovej hodnoty 3,9 %.



Súbežne sa zvýšila miera zamestnanosti. Zatiaľ čo za tri mesiace do konca októbra predstavovala 63,6 %, v období od septembra do konca novembra dosiahla 63,8 %.