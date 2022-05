Nezamestnanosť v Maďarsku klesla ku koncu apríla hlbšie pod 4 %

Budapešť 27. mája (TASR) - Po predchádzajúcej stagnácii zaznamenala nezamestnanosť v Maďarsku za trojmesačné obdobie do konca apríla pokles, pričom sa posunula hlbšie pod 4 %. Dostala sa tak na najnižšiu úroveň za minimálne rok. Poukázali na to údaje maďarského štatistického úradu, ktoré zverejnili servery RTTNews a tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti v Maďarsku klesla v období od februára do konca apríla na 3,5 % z 3,8-percentnej úrovne v predchádzajúcom trojmesačnom období. Nezamestnanosť na úrovni 3,8 % sa v Maďarsku držala tri trojmesačné obdobia po sebe. Pokles na 3,5 % zároveň znamená, že miera nezamestnanosti dosiahla najnižšiu úroveň minimálne od rovnakého obdobia minulého roka.



Zároveň sa mierne zvýšila miera zamestnanosti. V období do konca marca dosiahla 63,7 %, v nasledujúcom 3-mesačnom období 63,8 %.



Naopak, horšie sa vyvíjala nezamestnanosť mladých ľudí. Počet ľudí bez práce vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahol za tri mesiace do konca apríla 10 %. Oproti trojmesačnému obdobiu do konca marca to predstavuje rast o 2,5 percentuálneho bodu.