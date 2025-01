Nezamestnanosť v Maďarsku klesla na konci roka 2024 k 4% hranici

Budapešť 24. januára (TASR) - Nezamestnanosť v Maďarsku v posledných troch mesiacoch minulého roka klesla k 4-percentnej hranici a dosiahla najnižšiu úroveň od augusta. Na porovnanie, úroveň nezamestnanosti za predchádzajúce tri mesiace do konca novembra bola najvyššia za takmer rok. Údaje maďarského štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti v Maďarsku dosiahla za trojmesačné obdobie do konca decembra 4,4 % oproti 4,7-percentnej úrovni za obdobie od septembra do konca novembra. Miera zamestnanosti predstavovala 65 %.



Ostatná hodnota nezamestnanosti je najnižšia od trojmesačného obdobia jún - august. Nezamestnanosť do konca novembra bola zasa najvyššia od obdobia december 2023 - február 2024, za ktoré dosiahla rovnako 4,7 %.



Za samotný december predstavovala nezamestnanosť v Maďarsku 4,3 %, čo znamená prvý pokles miery nezamestnanosti za šesť mesiacov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa znížila o 0,2 percentuálneho bodu.