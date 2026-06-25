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Nezamestnanosť v Maďarsku klesla na najnižšiu úroveň za takmer rok
Miera nezamestnanosti v Maďarsku za obdobie od marca do konca mája dosiahla 4,3 %.
Autor TASR
Budapešť 25. júna (TASR) - Nezamestnanosť v Maďarsku za trojmesačné obdobie do konca mája zaznamenala v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím pokles, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za takmer rok. Údaje maďarského štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti v Maďarsku za obdobie od marca do konca mája dosiahla 4,3 %. Za predchádzajúce trojmesačné obdobie do konca apríla zaznamenala 4,5 %.
Je to zároveň najnižšia miera nezamestnanosti od trojmesačného obdobia končiaceho júlom 2025, v ktorom nezamestnanosť dosiahla rovnakú úroveň. Na tej istej úrovni bola aj za trojmesačné obdobie do konca mája minulého roka.
Miera nezamestnanosti v Maďarsku za obdobie od marca do konca mája dosiahla 4,3 %. Za predchádzajúce trojmesačné obdobie do konca apríla zaznamenala 4,5 %.
Je to zároveň najnižšia miera nezamestnanosti od trojmesačného obdobia končiaceho júlom 2025, v ktorom nezamestnanosť dosiahla rovnakú úroveň. Na tej istej úrovni bola aj za trojmesačné obdobie do konca mája minulého roka.