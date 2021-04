Nezamestnanosť v Maďarsku klesla v marci na 4 %

Budapešť 28. apríla (TASR) - Nezamestnanosť v Maďarsku minulý mesiac medzimesačne klesla. Za posledné tri mesiace sa udržala na rovnakej úrovni ako za predchádzajúce trojmesačné obdobie. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.



Miera nezamestnanosti dosiahla v Maďarsku v marci 4 % oproti 4,5-percentnej úrovni vo februári. Počet nezamestnaných klesol z 213.000 na 193.600.



Zároveň sa zvýšila miera zamestnanosti. V marci dosiahla 62,6 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavovala 61,7 %.



Marcový vývoj nezamestnanosti viedol k tomu, že nezamestnanosť za tri mesiace od januára do konca marca zaznamenala 4,5 %. Udržala sa tak na úrovni za predchádzajúce trojmesačné obdobie od decembra do konca februára. Miera nezamestnanosti mladých ľudí dosiahla za trojmesačné obdobie do konca marca 13,6 %.