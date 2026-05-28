Nezamestnanosť v Maďarsku počas februára až apríla mierne stúpla
Počet nezamestnaných sa medziročne zvýšil o 1900 na 226.400.
Autor TASR
Budapešť 28. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku sa počas februára až apríla mierne zvýšila, a to na 4,5 % z úrovne 4,4 %, na ktorej bola v rovnakom období minulého roka. Počet nezamestnaných sa medziročne zvýšil o 1900 na 226.400. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti mužov a žien bola v Maďarsku počas troch mesiacov do záveru apríla na rovnakej úrovni 4,5 %. Bez práce bolo 116.100 mužov a 102.500 žien. Novú prácu si za menej ako tri mesiace našlo 33,3 % nezamestnaných Maďarov. Podiel tých, ktorí si prácu hľadali dlhšie ako rok, sa však zvýšil o 2,4 percentuálneho bodu na 36,1 %.
Počet zamestnaných obyvateľov Maďarska sa medziročne znížil o 55.000 na 4,618 milióna. Zamestnanosť mužov klesla o 18.000 na 2,464 milióna a zamestnanosť žien sa zmenšila o 36.900 na 2,154 milióna.
