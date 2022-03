Nezamestnanosť v Maďarsku sa udržala na pôvodnej úrovni

Budapešť 25. marca (TASR) - Po raste v predchádzajúcich trojmesačných obdobiach sa nezamestnanosť v Maďarsku udržala za obdobie od decembra do konca februára na stabilnej úrovni. Uviedol to v piatok maďarský štatistický úrad. Informoval o tom server RTTNews.



Miera nezamestnanosti za trojmesačné obdobie do konca februára dosiahla 3,8 %, teda rovnakú úroveň ako za obdobie november až koniec januára. Počet nezamestnaných sa zvýšil, avšak iba mierne, čo mieru nezamestnanosti neovplyvnilo. Bez práce bolo za sledované obdobie 183.400 ľudí, o 400 viac než za obdobie do konca januára.



Nemenila sa ani miera zamestnanosti. Ako za obdobie od novembra do konca januára, tak aj za tri mesiace do konca februára dosiahla 63,7 %.