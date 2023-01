Nezamestnanosť v Maďarsku sa na konci minulého roka mierne zvýšila

Budapešť 27. januára (TASR) - Maďarská nezamestnanosť sa počas posledných troch mesiacov minulého roka mierne zvýšila.



Miera nezamestnanosti za tri mesiace od októbra do decembra 2022 vzrástla na 3,9 % z 3,8 % v období od septembra do novembra, uviedol maďarský štatistický úrad. V rovnakom období minulého roka sa miera nezamestnanosti nachádzala na úrovni 3,7 %.



Počet nezamestnaných v uvedenom období stúpol na 188.900 zo 183.800 osôb v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 24 rokov predstavovala 11 %.



Miera zamestnanosti v období od októbra do decembra mierne klesla na 64,3 % zo 64,4 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Počet zamestnaných sa znížil na 4,891 milióna zo 4,897 milióna.



Z údajov štatistického úradu tiež vyplynulo, že mesačná miera nezamestnanosti sa v decembri zvýšila na 3,9 % z 3,8 % v novembri.