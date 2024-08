Nezamestnanosť v Maďarsku sa spomalila na takmer ročné minimum

Budapešť 23. augusta (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku za trojmesačné obdobie do konca júla zaznamenala mierne spomalenie, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za takmer rok. Uviedol to v piatok maďarský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti za obdobie od mája do konca júla dosiahla v Maďarsku 4,2 %, zatiaľ čo za predchádzajúce trojmesačné obdobie do konca júna zaznamenala 4,3 %. Najnovšie údaje tak predstavujú najnižšiu nezamestnanosť v Maďarsku od trojmesačného obdobia končiaceho sa septembrom minulého roka.



Čo sa týka nezamestnanosti mužov a žien, v prípade mužov sa udržala na predchádzajúcej úrovni, v prípade žien sa mierne zvýšila. Miera nezamestnanosti mužov zotrvala na úrovni 4,2 %, v prípade žien vzrástla na 4,3 %.