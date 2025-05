Nezamestnanosť v Maďarsku sa za ostatné tri mesiace medziročne znížila

Budapešť 23. mája (TASR) - Nezamestnanosť v Maďarsku zaznamenala za trojmesačné obdobie do konca apríla v medziročnom porovnaní mierny pokles, v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím do konca marca sa však mierne zvýšila. Informoval o tom maďarský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti v Maďarsku dosiahla za obdobie od februára do konca apríla 4,4 %, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 4,5 %. Na druhej strane, od januára do konca marca predstavovala nezamestnanosť v Maďarsku v priemere 4,3 %.



Počet nezamestnaných klesol v medziročnom porovnaní o 5700 na 216.600. Z celkového počtu bolo 118.500 mužov a 98.100 žien. Čo sa týka miery nezamestnanosti mužov a žien, tá sa v medziročnom porovnaní menila iba minimálne, pričom nezamestnanosť mužov predstavovala 4,6 % a v prípade žien to bolo 4,3 %.