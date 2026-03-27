< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Maďarsku stúpla na najvyššiu úroveň od roku 2016
Počet obyvateľov Maďarska bez zamestnania sa počas decembra až februára medziročne zväčšil o 11.900 na takmer 236.000.
Autor TASR
Budapešť 27. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku sa v priebehu decembra až februára zvýšila na 4,9 % z úrovne 4,6 %, na ktorej bola v rovnakom období pred rokom. Nezamestnanosť v krajine sa tak dostala najvyššie od trojmesačného obdobia apríla až júna 2016. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet obyvateľov Maďarska bez zamestnania sa počas decembra až februára medziročne zväčšil o 11.900 na takmer 236.000. Z toho bolo bez práce 125.000 mužov s mierou nezamestnanosti 4,8 % a 111.000 žien s nezamestnanosťou 4,9 %. Nezamestnaní v Maďarsku sú bez práce v priemere 11,9 mesiaca. Približne 37,2 % nezamestnaných si prácu hľadá menej ako tri mesiace, ale 34,6 % viac ako rok.
Zamestnanosť v krajine sa počas decembra až februára znížila. Počet zamestnaných mužov sa znížil o 34.000 na 2,453 milióna a počet pracujúcich žien klesol o 32.000 na 2,169 milióna.
