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Nezamestnanosť v Maďarsku v 2. kvartáli vzrástla
V porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím do konca mája to znamená rast o 0,2 percentuálneho bodu a návrat na úroveň z obdobia február až apríl.
Autor TASR
Budapešť 24. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Maďarsku zaznamenala za ostatné trojmesačné obdobie do konca júna rast a vrátila sa tak na úroveň z prvých mesiacov roka. V medziročnom porovnaní sa však udržala na stabilnej úrovni. Údaje maďarského štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti za obdobie od apríla do konca júna dosiahla v Maďarsku 4,5 %. V porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím do konca mája to znamená rast o 0,2 percentuálneho bodu a návrat na úroveň z obdobia február až apríl.
Počet nezamestnaných predstavoval za ostatné tri mesiace v priemere 218.200. V predchádzajúcom trojmesačnom období to bolo zhruba 208.000. V porovnaní s obdobím od apríla do konca júna minulého roka sa však počet nezamestnaných mierne znížil, pričom miera nezamestnanosti v medziročnom porovnaní stagnovala.
Miera nezamestnanosti za obdobie od apríla do konca júna dosiahla v Maďarsku 4,5 %. V porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím do konca mája to znamená rast o 0,2 percentuálneho bodu a návrat na úroveň z obdobia február až apríl.
Počet nezamestnaných predstavoval za ostatné tri mesiace v priemere 218.200. V predchádzajúcom trojmesačnom období to bolo zhruba 208.000. V porovnaní s obdobím od apríla do konca júna minulého roka sa však počet nezamestnaných mierne znížil, pričom miera nezamestnanosti v medziročnom porovnaní stagnovala.