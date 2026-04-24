Nezamestnanosť v Maďarsku v prvom kvartáli medziročne vzrástla
Autor TASR
Budapešť 24. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku v prvom štvrťroku tohto roka stúpla na 4,7 % z úrovne 4,3 %, na ktorej bola v rovnakom období vlaňajška. Počet ľudí bez práce sa medziročne zvýšil o 13.600 na 226.400. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nezamestnaných mužov v prvom štvrťroku v Maďarsku evidovali 121.900, pričom ich miera nezamestnanosti bola vo výške 4,7 %. Medzi uchádzačmi o prácu bolo 104.500 žien a ich nezamestnanosť bola na úrovni 4,6 %. Priemerný čas strávený hľadaním zamestnania bol 12,2 mesiaca, pričom 35,3 % nezamestnaných si hľadalo prácu menej ako tri mesiace, ale 36,3 % dlhšie ako rok.
Počet zamestnancov v Maďarsku v prvom kvartáli sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížil o 65.000 na 4,627 milióna. Zamestnanosť mužov klesla o 36.000 na 2,457 milióna a zamestnanosť žien sa zmenšila o 29.000 na 2,17 milióna.
