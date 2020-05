Nezamestnanosť v Maďarsku mierne stúpla

Budapešť 27. mája (TASR) – Nezamestnanosť v Maďarsku sa v posledných troch mesiacoch mierne zvýšila. Uviedol to v stredu maďarský štatistický úrad.



Podľa úradu dosiahla miera nezamestnanosti v období od februára do konca apríla 3,8 %, zatiaľ čo v trojmesačnom období do konca marca to bolo 3,7 %. Počet nezamestnaných sa zvýšil zo 173 000 (január - marec) na 174 100 (február - apríl). Miera nezamestnanosti mladých ľudí dosiahla za tri mesiace do konca apríla 11,2 %.



Zároveň mierne klesla miera zamestnanosti. V období do konca marca dosiahla 60,3 %, v období do konca apríla predstavovala 59,9 %.