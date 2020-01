Nezamestnanosť v Maďarsku v závere minulého roka, i za rok 2019 klesla

Budapešť 29. januára (TASR) - Nezamestnanosť v Maďarsku v posledných troch mesiacoch minulého roka klesla a pokles zaznamenala aj za celý rok 2019. Ukázali to v stredu zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.



Miera nezamestnanosti dosiahla v období od októbra do konca decembra 3,3 % oproti 3,5-percentnej úrovni za obdobie od septembra do konca novembra. Aj v medzikvartálnom porovnaní bol pokles rovnaký, keďže za 3. kvartál (júl - september) dosiahla nezamestnanosť v Maďarsku 3,5 %.



Naopak, v prípade mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov sa miera nezamestnanosti zvýšila. V období október - december dosiahla 12,2 %, čo oproti predchádzajúcemu štvrťroku znamená rast o 2,1 percentuálneho bodu.



Za rok 2019 dosiahla nezamestnanosť v Maďarsku v priemere 3,4 %. Oproti roku 2018 sa tak znížila o 0,3 percentuálneho bodu.